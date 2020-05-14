Назван новый симптом коронавируса

Новый коронавирус вызывает не только потерю обоняния, но и изменяет чувствительность в ротовой полости, об этом свидетельствуют результаты международного исследования связи нарушений сенсорных систем человека, в работе участвовали российские ученые.

Ученые из 50 стран создали Всемирный консорциум по хемосенсорным наукам (GCCR), он занялся исследованиями влияния коронавируса на функционирование всех хемосенсорных систем, включая обоняние, вкус, и так называемую тригеминальную чувствительность в полости рта, передает РИА «Новости».

Отмечается, что исследователи обратили внимание на чувство, называемое «хеместезис», это химическая чувствительность кожи и слизистых, проявляющееся как комплекс осязательных ощущений, таких, как жжение от перца, покалывания от газировки, холод от ментола.

Опрос пациентов с коронавирусом показал, что к симптомам заболевания относится не только потеря обоняния, но и резкое падение вкусовых ощущений, изменение чувствительности в ротовой полости при отсутствии заложенности носа. Это существенно отличает COVID-19 от ОРВИ и гриппа.

В апреле завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев заявил, что симптомами коронавирусной инфекции могут оказаться кожная сыпь и проявление сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи.

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