Дворник нашел младенца в мусорном баке в Башкирии

Жительница башкирского города Туймазы оставила новорожденного сына в мусорном баке, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Младенца нашел дворник, услышавший плач из контейнера. Плач ребенка раздавался из мусорного контейнера во дворе дома на проспекте Ленина. Новорожденный лежал в пакете с одеждой, сообщается на сайте МВД.

«Туймазинец отнес ребенка в теплое помещение, а после вызвал скорую помощь и полицию. Новорожденным оказался мальчик», – говорится в сообщении.

В правоохранительных органах установили, что мать ребенка – 36-летняя местная жительница. Женщина проживает с двумя несовершеннолетними детьми у своего брата.

По предварительным данным, она родила мальчика в 4 часа утра в квартире родственника, которого в этот момент дома не было, и решила избавиться от новорожденного.

Материалы по делу переданы в Следственный комитет. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Напомним, в начале мая в подмосковном Подольске обнаружили труп новорожденного младенца.