Актрису Мещерякову обокрали за несколько дней до смерти

Заслуженную артистку России Аллу Мещерякову, скончавшуюся 11 мая, обокрали за несколько дней до смерти, пишут СМИ.

Сиделка мужа Мещеряковой, режиссера Владимира Коновалова, якобы обокрала их квартиру в Аптекарском переулке в период с 9 по 11 мая, утверждает РЕН-ТВ.

Дочь режиссера Наталья сообщила, что подозреваемая украла 30 тыс. рублей у ее отца и драгоценности Мещеряковой.

Правоохранители разыскивают подозреваемую Валентину Л.В. В московском ГУ МВД телеканалу сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, заслуженная артистка России Алла Мещерякова, снявшаяся в таких картинах, как «...А зори здесь тихие», «Ксения, любимая жена Федора», «Первый рейс», «Бригада», скончалась на 78-м году жизни.