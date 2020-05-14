Замглавы Минздрава сравнил коронавирус с радиацией

Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«Заболевание очень быстро распространяется, растет количество смертей... Это как радиация, его не чувствуешь, но люди болеют, умирают. И с этим нам надо бороться всем вместе! Находясь в Дербенте, я вижу, что система по лечению больных пневмонией и COVID-19 сформирована, но отмечается ряд неорганизованных вопросов», – передает РИА «Новости» слова Гриднева.

Он отметил, что рост заболеваемости в Дагестане достаточно быстрый. По его мнению, это связано в первую очередь с тем, что население республики недостаточно серьезно подошло к вопросу самоизоляции.

«Уже сейчас в Дагестан по решению Минздрава идут поставки необходимых медикаментов для лечения заболевания. Мы и дальше будем стараться оказывать максимальное содействие всей республике. Сейчас сложно спрогнозировать, когда произойдет снижение темпов прироста заболеваемости, однако, судя по сложившейся ситуации, пик будет преодолен к концу мая», – заявил Гриднев.

Он сообщил, что в Дербентскую ЦГБ будет отправлена бригада эпидемиологов, которая наладит процесс организации работы в «чистой» и «красной» зонах, приедут квалифицированные реаниматологи и инфекционисты, которые будут консультировать врачей, работающих в больнице.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 3095 человек, из них 26 человек умерли, 1318 выздоровели.

За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 2305 человек.

Накануне, 13 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 28. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 54.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД