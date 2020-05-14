Губерниев призвал наказывать «шутников» за реабилитацию нацизма

«Этих «шутников», безусловно, надо наказывать», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя сообщение о том, что Следственным комитетом выявлены факты размещения на сайтах движения «Бессмертный полк – онлайн» фотографий нацистских преступников.

«Это абсолютно вопиющая история. В тот момент, когда люди не могли выйти вместе на улицы в рамках акции «Бессмертный полк» и такое единение было в интернете, возникли эти идиотские шутки, направленные на некую дестабилизацию общества. Этих людей, безусловно, надо наказывать», – сказал телеведущий Дмитрий Губерниев.

По его мнению, причина такого поведения заключается в том, что в интернете допускается вседозволенность. «Под разными никами люди позволяют себе многое. Возможно, это хорошо, но в данном контексте эту чудовищно», – отметил собеседник.

«У людей должна быть ответственность. А если ее нет или есть какие-то другие цели, то СК разберется. Серьезность наказания должны определять следственные органы, ведь есть соответствующая статья», – резюмировал Губерниев.

Ранее главным следственным управлением Следственного комитета выявлены факты размещения на сайтах движения «Бессмертный полк – онлайн» фотографий нацистских преступников, в том числе Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Гиммлера.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье «реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Напомним, общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД