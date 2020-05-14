Россия передала КНДР партию пшеницы в качестве гуманитарной помощи

Россия отправила Северной Корее 25 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, сообщило посольство России в Пхеньяне.

«14 мая посол Александр Мацегора и дипломаты посольства посетили порт Нампхо, куда на днях прибыло грузовое судно Polina (флаг Сьерра-Леоне), доставившее из Новороссийска 25 тыс. тонн отборного зерна», – сообщило посольство в Facebook.

Ранее министерство сельского хозяйства США заявило, что Россия в новом сельскохозяйственном году может собрать 77 млн тонн пшеницы. Объем экспорта оценивается в 35 млн тонн.

В апреле сообщалось, что Россия приостановит вывоз зерна до 1 июля во все страны, кроме ЕАЭС, так как 26 апреля нетарифная квота на экспорт зерна из страны в размере 7 млн тонн, установленная с 1 апреля 2020 года, была выбрана в полном объеме.