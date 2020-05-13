В ОНФ призвали по закону наказать атаковавших «Бессмертный полк онлайн» провокаторов

Народный фронт поддерживает организаторов «Бессмертного полка онлайн», которые передали в СК IP-адреса, с которых прошли хакерские атаки и провокации в адрес проекта, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева.

«Те, кто это сделал, должны быть наказаны. Это не хулиганские действия на стене что-то там нарисовать, это целенаправленное стремление поглумиться над страданиями и памятью сотен тысяч семей, чьи близкие победили в этой войне. Потому «Бессмертный полк онлайн» вместе со своими партнерами, которые организовывали модерацию, приняли решение обратиться в следственные органы, чтобы люди были выявлены и наказаны», – заявила Цунаева.

Общественница подчеркнула, что «Бессмертный полк онлайн» удался и продемонстрировал и возможности партнеров продолжить шествие в сложившихся условиях, и желание россиян работы проекта в любом формате.

«Хулиганские действия отдельных товарищей вызвали необходимость второй модерации, к которой подключились военные историки, общественники, которые разбираются в военной истории: поисковики, реконструкторы, активисты Бессмертного полка. Гады, которые хотят унизить, поглумиться над памятью не государственной победы, а победы каждой семьи, в которой погибли близкие, стали размещать завуалированные, в форме портреты коллаборационистов, нацистов, пособников, молодого Гитлера, идеологов неонацизма и т.д. Для того, чтобы не допустить размещения в рядах «Бессмертного полка» именно таких персонажей понадобились специальные знания», – уточнила Цунаева.

Член Центрального штаба ОНФ, писатель, общественный деятель Захар Прилепин уверен, что к массовым провокациям имеют отношение антироссийские структуры за рубежом, в частности на Украине, и местные неонацисты и соответствующие группировки.

«С точки зрения логики, это – некая опасность. Это и просто циничное европейское желание вредить России, которое стоит в том же ряду, что разрушение памятников советскому солдату, маршалам, перевирание истории. С другой стороны, это попытка так или иначе влиять на то, чтобы неонацистские отморозки в России получали сигналы, что их поддерживают за пределами страны. Что с этим делать. Так или иначе нивелировать неонацистов здесь, решать украинскую проблему, потому что нельзя ее не решать», – отметил он.

Прилепин добавил, что надо отдавать себе отчет, с кем Россия общается в Европе и какие у нее партнеры.

«Которые, если им выгодно общение с нами, они будут вести себя хорошо, если невыгодно – они могут вести себя таким неожиданным образом. Я не говорю, что решения о таких хулиганских действиях принимается на высоком уровне, нет, конечно, но тем не менее – такая хакерская атака это деньги, ресурсы,возможности, это какие-то снятые квартиры, это структуры немаргинального толка. И если бы страны, которые к этому причастны, поставили себе целью найти, кто это делает – они бы нашли, конечно. Но они этим заниматься не будут, потому что это игроки, которые могут им пригодиться. Россию обвиняют в том, что она какая-то «хакерская» страна, которая выбирает целых президентов, но вот мы видим, что у нас есть замечательные «конкуренты», которые просто из чувства вредности готовы совершать такие аморальные, аномальные по скотству и по подлости и по безобразию поступки. Поэтому мы имеем то, что имеем, и, думаю, это не последний раз, такие вещи мы будем наблюдать и впредь», – прокомментировал Прилепин.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева также поддержала организаторов проекта.

«Бессмертный полк» – это не просто галерея фотографий. За каждой анкетой, где, может быть, только фамилия и старая фотокарточка – единственное, что удалось найти внукам, – стоит жизнь человека, трудная, реальная, с надеждами, переживаниями, потерями. На их молодость пришлось самое страшное, самое горькое для страны время. Война ломала людей и семьи, Великая Победа стоила российскому народу великих жертв. Не помнить, не чтить этих жертв значит потерять в себе человека. Бессмертный полк – очень личный проект. Все мы, размещая фото своих близких, глубоко переживаем то, что им пришлось преодолеть. Мы ищем у родственников, собираем информацию в архивах по крупицам, и эти крупицы дороже всего на свете. Миллионы людей уже участвуют в этой акции, а кто-то присоединился только сейчас. Россияне продолжают загружать фото своих родных, просматривать материалы, искать близких, чтобы память о них продолжала жить и после нас. Это наша общая скорбь и наша общая гордость. Те, кто относится к трагедии каждого и всей страны несерьезно, будут наказаны, и в первую очередь самими собой, потому что нет большего счастья, чем найти, осознать, увидеть свою связь с теми, кто основал твою семью, защищал ее ценой своей молодости и своей жизни. Безусловно, мы должны вместе защитить подвиг наших предков, свою личную историю и своих родных. Мы никогда не вернем им долг, но хотя бы попробуем. И сделать это необходимо на уровне основ законодательства – Конституции. Те поправки, которые мы с вами можем внести, станут основой солидарности, поддержки, любви друг к другу и сохранения памяти о подвиге наших родных людей», – сказала Елена Шмелева.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев потребовал «обезвредить гадов», загружавших фото нацистов на акции «Бессмертный полк».

На прошлой неделе общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.