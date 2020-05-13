В ОНФ призвали по закону наказать атаковавших «Бессмертный полк онлайн» провокаторов

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Саудовская Аравия терпит поражение в нефтяной войне

Королевство повышает налоги и отказывается от социальной поддержкиФото: REUTERS/Ahmed Yosri
Нефтяной обвал вкупе с карантином вынудили Саудовскую Аравию пойти на болезненное повышение налогов и отказаться от социальной поддержки населения. Амбициозные планы королевства по снижению от нефтяной зависимости бессрочно отложены. Такого кризиса саудиты еще не знали. Почему арабское государство пошло по совершенно иному, чем Россия, пути? Подробности...
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США ставят России хамские условия для продления важнейшего договора

Ракетный комплекс «Кинжал» вызывает реальное беспокойство СШАФото: Андрей Станавов/РИА «Новости»
Отказаться от новейших гиперзвуковых систем (например, ракетного комплекса «Кинжал») и привести Китай на поклон к США – это не единственное условие, которое Вашингтон решил поставить Москве. И все это – ради продления договора СНВ-3. На условия эти Москва может ответить лишь двумя словами – знаменитой нетленкой Сергея Лаврова. Подробности...
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Российские подводные лодки держат оборону от вируса

Замкнутое пространство подводной лодки – идеальная среда для распространения вирусаФото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В Сети активно циркулируют слухи и утечки об угрозе заражения коронавирусом экипажей важнейших для безопасности России кораблей – РПКСН (ракетных подводных крейсеров стратегического назначения). Как на самом деле обстоят дела с профилактикой коронавируса на подводном флоте и почему это настолько критично?  Подробности...
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Советская песня довела украинского посла до безумия

Турция имеет особое значение для украинской дипломатииФото: Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Когда про украинских дипломатов говорят, что они видят российскую угрозу под каждым кустом, а кремлевский заговор – в каждой тарелке, это является гиперболой только отчасти. На сей раз посол Украины в Турции разглядел провокацию, пропаганду и фальсификацию истории в том, что на одном из курортов сыграли и спели знаменитую советскую «Катюшу». Хуже того, Анкаре пригрозили последствиями. Но какими именно?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пандемия породила моду на импортозамещение

Никита Коваленко, политический обозреватель
Мировая экономика после индустриальной и постиндустриальной эпохи вступит в реиндустриальную. Государства начнут в целом ряде сфер проводить политику импортозамещения и возвращать на родину производственные мощности. Подробности...
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Православным пора перейти на самообеспечение

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Если к приходу относятся не как к общине, а как к супермаркету по получению духовных услуг, то священник превращается в продавца таинств, треб и молитв. А прихожане трансформируются в потребителей, которые пришли не к Богу, а решить свои внутренние проблемы. Подробности...
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России надо наконец-то отреагировать на клевету

Хантер Кэйвуд, основатель Российского комитета по связям с общественностью (Ru-PAC)
Эпидемии коронавируса, к сожалению, не прекратили информационную войну Запада против России. Россия в этой борьбе часто занимает пассивную позицию, ожидая от Запада, что он как-то сам «образумится». Нет, сам он не образумится. Подробности...
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              В ОНФ призвали по закону наказать атаковавших «Бессмертный полк онлайн» провокаторов

              13 мая 2020, 21:11

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              Народный фронт поддерживает организаторов «Бессмертного полка онлайн», которые передали в СК IP-адреса, с которых прошли хакерские атаки и провокации в адрес проекта, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева.

              «Те, кто это сделал, должны быть наказаны. Это не хулиганские действия на стене что-то там нарисовать, это целенаправленное стремление поглумиться над страданиями и памятью сотен тысяч семей, чьи близкие победили в этой войне. Потому «Бессмертный полк онлайн» вместе со своими партнерами, которые организовывали модерацию, приняли решение обратиться в следственные органы, чтобы люди были выявлены и наказаны», – заявила Цунаева.

              Общественница подчеркнула, что «Бессмертный полк онлайн» удался и продемонстрировал и возможности партнеров продолжить шествие в сложившихся условиях, и желание россиян работы проекта в любом формате.

              «Хулиганские действия отдельных товарищей вызвали необходимость второй модерации, к которой подключились военные историки, общественники, которые разбираются в военной истории: поисковики, реконструкторы, активисты Бессмертного полка. Гады, которые хотят унизить, поглумиться над памятью не государственной победы, а победы каждой семьи, в которой погибли близкие, стали размещать завуалированные, в форме портреты коллаборационистов, нацистов, пособников, молодого Гитлера, идеологов неонацизма и т.д. Для того, чтобы не допустить размещения в рядах «Бессмертного полка» именно таких персонажей понадобились специальные знания», – уточнила Цунаева. 

              Член Центрального штаба ОНФ, писатель, общественный деятель Захар Прилепин уверен, что к массовым провокациям имеют отношение антироссийские структуры за рубежом, в частности на Украине, и местные неонацисты и соответствующие группировки.

              «С точки зрения логики, это – некая опасность. Это и просто циничное европейское желание вредить России, которое стоит в том же ряду, что разрушение памятников советскому солдату, маршалам, перевирание истории. С другой стороны, это попытка так или иначе влиять на то, чтобы неонацистские отморозки в России получали сигналы, что их поддерживают за пределами страны. Что с этим делать. Так или иначе нивелировать неонацистов здесь, решать украинскую проблему, потому что нельзя ее не решать», – отметил он.

              Прилепин добавил, что надо отдавать себе отчет, с кем Россия общается в Европе и какие у нее партнеры.

              «Которые, если им выгодно общение с нами, они будут вести себя хорошо, если невыгодно – они могут вести себя таким неожиданным образом. Я не говорю, что решения о таких хулиганских действиях принимается на высоком уровне, нет, конечно, но тем не менее – такая хакерская атака это деньги, ресурсы,возможности, это какие-то снятые квартиры, это структуры немаргинального толка. И если бы страны, которые к этому причастны, поставили себе целью найти, кто это делает – они бы нашли, конечно. Но они этим заниматься не будут, потому что это игроки, которые могут им пригодиться. Россию обвиняют в том, что она какая-то «хакерская» страна, которая выбирает целых президентов, но вот мы видим, что у нас есть замечательные «конкуренты», которые просто из чувства вредности готовы совершать такие аморальные, аномальные по скотству и по подлости и по безобразию поступки. Поэтому мы имеем то, что имеем, и, думаю, это не последний раз, такие вещи мы будем наблюдать и впредь», – прокомментировал Прилепин. 

              Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева также поддержала организаторов проекта.

              «Бессмертный полк» – это не просто галерея фотографий. За каждой анкетой, где, может быть, только фамилия и старая фотокарточка – единственное, что удалось найти внукам, – стоит жизнь человека, трудная, реальная, с надеждами, переживаниями, потерями. На их молодость пришлось самое страшное, самое горькое для страны время. Война ломала людей и семьи, Великая Победа стоила российскому народу великих жертв. Не помнить, не чтить этих жертв значит потерять в себе человека. Бессмертный полк – очень личный проект. Все мы, размещая фото своих близких, глубоко переживаем то, что им пришлось преодолеть. Мы ищем у родственников, собираем информацию в архивах по крупицам, и эти крупицы дороже всего на свете. Миллионы людей уже участвуют в этой акции, а кто-то присоединился только сейчас. Россияне продолжают загружать фото своих родных, просматривать материалы, искать близких, чтобы память о них продолжала жить и после нас. Это наша общая скорбь и наша общая гордость. Те, кто относится к трагедии каждого и всей страны несерьезно, будут наказаны, и в первую очередь самими собой, потому что нет большего счастья, чем найти, осознать, увидеть свою связь с теми, кто основал твою семью, защищал ее ценой своей молодости и своей жизни. Безусловно, мы должны вместе защитить подвиг наших предков, свою личную историю и своих родных. Мы никогда не вернем им долг, но хотя бы попробуем. И сделать это необходимо на уровне основ законодательства – Конституции. Те поправки, которые мы с вами можем внести, станут основой солидарности, поддержки, любви друг к другу и сохранения памяти о подвиге наших родных людей», – сказала Елена Шмелева.

              Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев потребовал «обезвредить гадов», загружавших фото нацистов на акции «Бессмертный полк».

              На прошлой неделе общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

              Глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.


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