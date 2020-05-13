Начало нового учебного года в России решили не откладывать

Новый учебный год в России по-прежнему планируется начать осенью 2020 года, сообщило Министерство просвещения.

«Минпросвещения держит на постоянном контроле вопросы планирования образовательного процесса, подготовки и сдачи в эксплуатацию образовательных учреждений к началу нового учебного года. Начало 2020-2021 учебного года по-прежнему планируется на осень», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ».

Однако ранее из-за ситуации с коронавирусом на более поздний срок был перенесен Единый государственный экзамен (ЕГЭ). По мнению Минобрнауки, ЕГЭ целесообразно провести в дистанционном формате.

«<...> Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его [ЕГЭ] проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами», – цитирует ТАСС письмо за подписью замглавы ведомства Дмитрия Афанасьева.

Министерство полагает, что при определении сроков начала ЕГЭ целесообразным руководствоваться эпидемиологической ситуацией в субъектах. В документе говорится, что руководители вузов выработали консолидированную позицию «о необходимости недопущения значительного сдвига начала учебного года на более поздний срок», поскольку это может привести к финансовым издержкам и «повысит риски невыполнения ряда обязательств».

«С целью соблюдения принципов объективности и независимой оценки качества подготовки обучающихся, Минобрнауки России считает необходимым проведение ЕГЭ в качестве вступительных испытаний в образовательные организации высшего образования РФ», – сказано в письме.

Напомним, ЕГЭ-2020 перенесли с 8 июня на более поздний срок. По мнению ректора МГУ Виктора Садовничего, проведение ЕГЭ с конца июня 2020 года позволило бы вузам завершить приемную кампанию в августе и начать учебный год с 1 сентября.