Депздрав Москвы опроверг сообщения о некорректности подсчета смертности от COVID-19

Сообщения СМИ о том, что правительство Москвы якобы занижает смерть от коронавируса, не соответствуют действительности, с официальным опровержением выступил столичный департамент здравоохранения.

«Москва является регионом, который открыто публикует данные о смертности на своих сайтах. Москва в инициативном порядке опубликовала данные за апрель до того, как это сделали федеральные структуры», – говорится в сообщении на сайте депздрава.

Кроме того, отмечает департамент, сравнение показателей смертности в месячной динамике некорректно и не является однозначным свидетельством каких-либо тенденций.

«В апреле 2020 года действительно, по данным Управления ЗАГС по Москве, выдано 11 тыс. 846 свидетельств о смерти. Так, увеличение по сравнению с апрелем 2019 года составило 1 тыс. 841 человек, а в сравнении с тем же месяцем 2018 года – 985 человек, то есть в два раза меньше», – сообщили в депздраве.

Также отмечается, что диагноз умерших с подозрением на коронавирсную инфекцию в Москве устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия в точном соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава.

«Из общего числа умерших в апреле 2020 года 639 составляют люди, причиной смерти которых является коронавирусная инфекция и ее осложнения, чаще всего – пневмония», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на коронавирус в России и Москве осуществляется в 100% случаев в отличие от большинства других стран.

«Поэтому зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми. Назвать причиной смерти COVID-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда и инсульт), злокачественные заболевания 4 стадии (по сути паллиативные больные), лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности (например амилоидоз и терминальная почечная недостаточность) и других некурабельных смертельных заболеваний», – сообщили в депздраве.

Также говорится, что любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, не говоря уже о пандемии, обусловленной распространением нового коронавируса, всегда сопровождается ростом смертности.

«Это связано с появлением умерших непосредственно от инфекционного заболевания, но в еще большей степени от других заболеваний, обострение которых и декомпенсация состояния больных, страдающих этими заболеваниями, также приводит к смерти. В этих случаях инфекционное начало является как бы катализатором для быстрого прогрессирования хронических заболеваний и проявления новых болезней», – сообщает ведомство.

Аналогичная ситуация со статистикой, отмечает департамент, наблюдается и в других странах – смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост смертности.

Приводится статистика по другим городам.

«В Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11861 человек. При этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 15709. В Лондоне в апреле с диагнозом коронавирус умерло 3589 человек, при этом общий прирост составил – 5531», – сообщили в депздраве.

Также указывается, что даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от COVID будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне (10% и 23% соответственно). При этом если произвести такой пересчет в этих городах, смертность в них составит 13% и 32% соответственно.

«Москва открыта для обсуждений и готова делиться опытом как с российскими, так и зарубежными экспертами», – заявили в департаменте.