Раскрыты доходы попросившей «вертолетные деньги» коммунистки с Алтая

Доходы депутата Госсобрания Республики Алтай от КПРФ Марии Деминой, которая попросила президента Владимира Путина в начале прошлого месяца выплатить всем россиянам по 50 тыс. рублей, оказалась одной из самых богатых в республиканском парламенте.

Депутаты Госсобрания Республики Алтай впервые после выборов обнародовали сведения о доходах и имуществе за минувший год, и выяснилось, что доход Деминой и ее супруга составляет около 20 тыс. рублей в день, сообщает «Ридус».

Вместе с супругом депутат от КПРФ заработали в 2019 году более 7 млн 355 тыс. рублей, что больше 600 тыс. рублей в месяц.

«Доход депутата Деминой выше, чем у большинства рядовых депутатов Госсобрания – Эл Курултай. Так, коммунистка получает в 20 раз больше единоросса Айдара Мызина или, к примеру, в 8 раз больше независимого депутата Сергея Кухтуекова», – отмечают авторы Telegram-канала «Алтайские истории».

Указывается, что в сентябре 2019 года Демину избрали 756 жителей Горно-Алтайска.

«Вряд ли хоть один из них получает такие же деньги и имеет возможность ежедневно тратить семьей по 20 тыс. рублей. Но Демина, как видим, может себе это позволить. Юридические услуги продаются, новые клиенты отдают свои последние деньги, а значит, политическое шоу должно продолжаться», – отмечают в Сети.

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал условие, при котором Россия могла бы запустить эмиссию и начать раздавать «вертолетные деньги» напрямую населению.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина также назвала негативные последствия включения печатного станка для раздачи денег населению.