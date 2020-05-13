Вице-спикер Госдумы прокомментировал скандал с уволенной саратовской чиновницей

На сегодняшний день не существует реального эффективного способа борьбы с хамством чиновников, вызванным полным отсутствием воспитания, заявил газете ВЗГЛЯД вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев, комментируя некорректное высказывание саратовской чиновницы о выплатах на детей.

Чиновница из Энгельса в социальных сетях негативно высказалась о правительственных выплатах на детей, заявив, что стоило бы поддержать пожилых, а не «скулящих» рожающих, из-за чего была временно отстранена от должности. Впоследствии чиновницу обещали уволить.

«К сожалению, мы не в силах исключить такие ситуации, потому что главный фактор подобного поведения – это отсутствие воспитания, которое закладывается с детства. Воспитать человека в зрелом возрасте практически невозможно. Те, кто имеют даже самую маленькую, но чиновничью должность – чувствуют себя абсолютно безнаказанными, потому что самое страшное, что они могут себе представить – даже не увольнение, а перевод на другую работу», – говорит Лебедев.

Депутат объясняет, что даже если чиновников будут штрафовать за сказанное на крупные суммы, это не принесет никаких результатов. Так он напомнил о предложенном ранее законопроекте о штрафах для чиновников за хамство, который предусматривает штрафы до 150 тыс. рублей и лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы до двух лет.

«Чувство вседозволенности и безнаказанности порождает подобное поведение других чиновников. Если бы первые два-три раза показательно наказали за подобное отношение, за подобные высказывания, то, наверное, другим было бы неповадно. Но поскольку люди видят, что всем все сходит с рук и никого не наказывают, они, за счет отсутствия должного воспитания с детства, позволяют себе подобные вещи», – считает Лебедев.

При этом депутат уверен, что предложенный законопроект, к сожалению, реализовать на законодательном уровне в должной мере невозможно. Административный штраф ничему не научит, а отстранение от должности – временная мера, которая не запрещает вернуть все как прежде. Он также уточняет, что, по сути, уволенный за какое-либо высказывание чиновник может оспорить решение об отстранении в суде, и, скорее всего, выиграет дело.

«У нас и так есть статьи, которые позволяют засудить человека и за оскорбление, и за клевету, но я не могу припомнить за последнее время хотя бы один случай наказания по данным статьям. А все потому, что это юридически труднодоказуемо. Конечно, присутствует осуждение со стороны общества, но этого, как мне кажется, недостаточно», – подытожил Лебедев.

О дополнительных выплатах для всех российских семей с детьми до 16 лет президент Владимир Путин объявил 11 мая. Выплаты на ребенка до трех лет составят 15 тыс. рублей, с трех до 16 - 10 тыс.