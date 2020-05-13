Дробыша и Самбурскую обвинили в плагиате

Продюсера Виктора Дробыша, певицу Настасью Самбурскую, композитора Георгия Волева и компанию «Первое музыкальное издательство» обвинили в плагиате и присвоении стихотворения «Мечта», сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«Истец Анастасия Рыбачук подала в суд исковое заявление к ООО «Первое музыкальное издательство», Тереховой А. А. (Настасья Самбурская – прим. ВЗГЛЯД), Волеву Г. В., Дробышу В. Я. о признании права авторства на произведение, прекращении нарушения прав, публикации решения суда о допущенном нарушении, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение, а также компенсации морального вреда», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Истец потребовал взыскать 1 млн рублей за присвоение стихотворения, 500 тыс. рублей за моральный ущерб и 165 тыс. рублей за судебные издержки.

В 2018 году Савеловский суд Москвы отклонил иск французского музыканта Кассаба Самира Жильбера Синуэ, просившего взыскать 15,5 млн рублей с российского певца Филиппа Киркорова за якобы плагиат песни Helwa ya Baladi, зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году и впервые исполненной Далидой в декабре 1979 года. В 2019 году французский музыкант обратился в ЕСПЧ с жалобой на российские инстанции.