В Красноярске разъяснили инцидент со штрафом для пострадавших от сексуального насилия девушек

Пострадавших от сексуального насилия девушек в Красноярске штрафовать за нарушение режима самоизоляции не будут, поскольку потерпевшие обратились в полицию при условии угрозы жизни и здоровью, заявили в административной комиссии.

«Административная комиссия Свердловского района пояснила, что штрафовать, разумеется, никого не будут. В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью. А в отношении мужчины, по данным полиции, уже возбуждены 5 уголовных дел», – сообщается на странице оперштаба Красноярского края во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина похитил у двух девушек сотовые телефоны и украшения, а затем совершил насильственные действия сексуального характера.

СМИ сообщили, что полиция задержала 56-летнего подозреваемого и при оформлении дела были составлены материалы по нарушению режима самоизоляции как в отношении мужчины, так и в отношении девушек.