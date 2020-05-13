Врач нашел хороший признак в развитии эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Обнадеживающие показатели, в том числе количество выписавшихся из стационаров иногда даже превышает количество госпитализированных. Вот это хороший признак», – сказал Малышев в эфире НСН.

Он также выразил мнение, что пика эпидемии не ощущается, вместо этого есть «верхушка холма», к которой страна «вроде бы приближается».

Врач подчеркнул, что в последнее время стало меньше научных публикаций о том, что вирус долго сохраняется на поверхностях. Основным путем заражения называется тесный контакт с зараженным.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2116 человек. Накануне, 11 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 656. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 757.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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