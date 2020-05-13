В среду синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром столбики термометров в Москве покажут 6 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 11 градусов. Ветер прогнозируется западный, силой 5-8 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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