Сбербанк ответил на угрозы Нацбанка Украины

Сделка по покупке контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка правительством России прошла с соблюдением всех требований закона, заявили в госбанке в ответ на заявления Нацбанка Украины.

«Передача акций Сбербанка была проведена с соблюдением всех требований законодательства», – передает ТАСС заявление пресс-службы Сбербанка.

Ранее во вторник Нацбанк Украины заявил, что может принять «меры воздействия» против дочки Сбербанка в связи со сменой собственника в головной организации без извещения об этом.