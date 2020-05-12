На IKEA подали коллективный иск из-за падающих на людей комодов

На производителя мебели IKEA подан коллективный иск в федеральный суд восточного округа Пенсильвании (США) из-за недостаточных усилий компании по отзыву падающих на людей комодов, сообщает газета USA Today со ссылкой на судебный документ.

«Усилия IKEA по отзыву [комодов] были крайне неадекватными и неэффективными, в частность речь идет об уведомлении потребителей об отзыве, вывоза этих опасных предметов из домов потребителей и возмещения потребителям полной цены купленного предмета с дефектными и опасными ящиками», – говорится в иске.

Компания IKEA в 2016 и 2017 годах уже отозвала более 17 млн комодов Malm, после нескольких случаев гибели детей в США в результате падения этой мебели. В марте 2020 стало известно, что IKEA отзывает в Северной Америке еще около 1 миллиона потенциально опасных комодов, передает РИА «Новости».



Истцы обвиняют компанию также в том, что она предлагает магазинный кредит вместо возмещения средств за комоды, либо отказывает покупателям в возврате потенциально опасной мебели.



По данным СМИ, пресс-секретарь IKEA отказалась комментировать судебный процесс.



В 2016 году IKEA выплатила 50 млн долларов трем семьям в США, чьи дети погибли из-за падения комодов. СМИ сообщали, что в США было подано 186 жалоб на падение комодов Malm, из которых 91 случай произошел с детьми. Еще 113 жалоб поступило на комоды других серий. Комоды Malm перестали продавать в США в 2016 году.

Другой скандал, связанный с IKEA, разразился осенью прошлого года, когда фирма запустила рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое». Компания извинилась и приостановила рекламу из-за возникновения ассоциаций с нацистской Германией.