Нацпроект по производительности труда ускорил испытания пермского авиадвигателя

Еще два предприятия Пермского края завершили «пилотные» проекты нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», инициированного президентом Владимиром Путиным.

В частности, «ОДК – Пермские моторы» оптимизировали процесс испытания двигателя ПС-90. В результате оптимизации рабочего процесса и использования оборудования, а также подбора оптимального инструмента для выполнения задачи время протекания процесса испытаний сокращено на 31%, незавершенное производство сокращено на 27%, а выработка возросла на 14%.

Еще одно предприятие – мясокомбинат «Кунгурский» – оптимизировало процесс производства деликатесной продукции, в результате производительность труда на потоке выросла на 10%, а выработка на одного сотрудника на 12%. Также на 10% сокращено время протекания процессов, а незавершенное производство сокращено на 30%. В дальнейшем данную практику планируется тиражировать и на другие производственные участки.

Для достижения поставленных целей совместно со специалистами Регионального центра инжиниринга была разработана система запуска партии в производство, рассчитаны производственные такты и оптимизирована работа оборудования.

«Участие в национальном проекте для нас стало уникальной возможностью посмотреть на функционирующие процессы по-новому, перенять передовой мировой и отечественный опыт внедрения технологий, направленных на повышение производительности труда. Важным для нас является элемент стандартизации реализуемых улучшений. Лучшая практика выполнения операций типизируется, а за период реализации проекта было внедрено 18 основных и вспомогательных производственных операций», – передает сайт губернатора и правительства Пермского края слова заместителя гендиректора мясокомбината Светланы Кузьмичевой.

Как пояснила руководитель проектов Регионального центра компетенций Ева Любимова, работа с предприятиями ведется в дистанционном формате.

«На текущий момент мы уже завершили 14 потоков-образцов, в том числе потоки, организованные совместно с нашими партнерами-консультантами. Особых сложностей в работе с предприятиями не наблюдается: все активно включаются в новый формат взаимодействия, мы со своей стороны оказываем всю возможную методологическую поддержку. К концу второго квартала ожидаем завершение подготовки не менее 24 потоков-образцов, таким образом, планируем выполнение целевых показателей нацпроекта на уровне региона. Сейчас, в условиях ограничений, нам особенно важно поддержать наши предприятия и нарастить производственную мощность», – рассказала она.