Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 15 градусов тепла. К обеду температура воздуха в столице поднимется до плюс 21 градуса. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 4-6 м/с, с порывами до 12-17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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