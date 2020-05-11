Умер сенатор Олег Ковалев

В ночь на понедельник в возрасте 71 года умер сенатор, член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению Олег Ковалев, сообщил его помощник Андрей Глазунов.

«Он скоропостижно умер дома в ночь на 11-е», – передает его слова ТАСС.

Глазунов отметил, что сенатор не жаловался на здоровье, работал в обычном режиме.

С 2008 по 2017 год Ковалев занимал пост губернатора Рязанской области. Родился 7 сентября 1948 года в Краснодарском крае.