В Москве ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики

Днем в городе температура воздуха составит 18–20 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 9 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах 16–21 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки в плюс 6 градусов.