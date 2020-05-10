Власти Татарстана отменили пропускной режим для выхода из дома

С 12 мая в Татарстане получение пропусков перестает быть обязательным условием для выхода из дома в режиме самоизоляции, следует из соответствующих постановлений.

Кабмин Татарстана отменил ограничения, введенные в марте, а также опубликовал новое постановление о «мерах по предотвращению распространения» коронавируса. В новом документе пропуска не предусмотрены, а самоизоляция получила рекомендательный характер, передает ТАСС.

При этом запрещается посещение детских игровых и спортивных площадок, выполнение межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа, кроме регулярных рейсов.

Посещать общественные места и ездить в общественном транспорте теперь можно только в перчатках.

Напомним, президенту России Владимиру Путину представили план по снятию ограничительных мер по коронавирусу, после чего российский лидер поручил губернаторам выработать план по выходу из режима ограничений.

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