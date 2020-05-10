В Москве обокрали квартиру бывшей жены Олега Дерипаски

В Москве обокрали квартиру бывшей супруги миллиардера Олега Дерипаски Полины Юмашевой в Большом Лёвшинском переулке, сообщили СМИ.

Грабители залезли в квартиру через балкон, после чего нашли сейф и разбили его кувалдой, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что следы взлома обнаружила помощница бизнесвумен, когда пришла проверить квартиру.

Выяснилось, что из сейфа пропали драгоценности. Устанавливается сумма похищенного.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, злоумышленники объявлены в розыск.

В конце апреля в Москве трое неизвестных связали сотрудника Минобороны и его жену и ограбили их коттедж.