На ТОР «Забайкалье» запустили первое производство

Первый резидент территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье» компания «Инновация» запустила производство пеллет из отходов деревопереработки, сообщает пресс-служба корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

«Первое предприятие запущено на ТОР «Забайкалье». Группа «Инновация» первая из 13 резидентов территории опережающего развития «Забайкалье» реализовала инвестиционный проект и приступила к производству высокоэффективного биотоплива – пеллет из отходов деревопереработки. Продукция предприятия выпускается под брендом «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток», который способствует продвижению товаров и услуг инвесторов преференциальных режимов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что компания планирует направлять высококачественное экологичное топливо на экспорт в страны Юго-Восточной Азии. У компании существуют конкретные планы по продажам в Южной Корее и Японии.

«Наш проект вносит серьезный вклад в улучшение экологической ситуации в Забайкалье. Во-первых, мы перерабатываем отходы лесопромышленных предприятий, которые сейчас чаще всего никак не утилизируются, а потому загрязняют окружающую среду и повышают риск возникновения пожаров. А во-вторых, использование пеллет в качестве топлива позволяет сократить выбросы вредных веществ в атмосферу примерно на 1 тыс. тонн в год, а в почву и воду – на 5 тыс. тонн», – рассказал гендиректор группы «Инновация» Леонид Кузьмицкий.

Напомним, 1 августа 2019 года премьер-министр России Димитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье».