Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась в суд с исковым заявлением о защите чести и достоинства, ответчиком выступает продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Конфликт между ними длится уже много лет, Разин в том числе публично называл ее женщиной легкого поведения, обещал опубликовать компромат на нее.

Отметим, что в мае прошлого года Кудрявцева заявляла о намерении обратиться в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung, которое в своей публикации заявило, что именно она была девушкой со скандальной видеозаписи с вице-канцлером республики Хайнцом-Кристианом Штрахе.