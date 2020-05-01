Медведев заявил о необходимости усовершенствовать трудовое законодательство

Лидер «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нужно по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений, призвав заняться совершенствованием трудового законодательства.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что после пандемии необходимо уделить пристальное внимание состоянию служб занятости в регионах России, которые «не все работают на должном уровне», передает ТАСС.

«В отдельных субъектах губернаторы даже не могли решить элементарные задачи с ними», – сказал Медведев, назвав эту ситуацию недопустимой.

По его словам, службы занятости в будущем должны быть лучше подготовлены в том числе к форс-мажорным ситуациям.

«Необходимо будет проанализировать реальную ситуацию, оценить ее не только по количеству людей, которые встали на учет на бирже труда», – сказал зампред Совбеза.

Ранее россиянам дали разъяснения по фактам нарушения трудовых прав на фоне пандемии.