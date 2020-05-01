В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в пятницу утром столбики термометров в Москве покажут 5 градусов выше ноля. К обеду температура воздуха в столице поднимется до 10 градусов тепла. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.