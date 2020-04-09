Чебоксарец с двумя ножами убил вступившегося за девушек прохожего

В среду вечером 42-летний житель Чебоксар, вооруженный двумя кухонными ножами, убил 35-летнего мужчину, который вступился за девушек, сообщает СУ СК по Чувашской республике.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», – говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Указывается, что поздно вечером 8 апреля подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал приставать с разговорами в одном из дворов в Чебоксарах к компании незнакомых девушек. Они выразили нежелание с ним общаться, однако после этого он начал ругаться и кидаться в них пустыми бутылками. При себе у него было два кухонных ножа.

«Испугавшись, девушки стали убегать, при этом они громко кричали и звали на помощь, а злоумышленник побежал за одной из них. В соседнем дворе происходящее увидел 35-летний мужчина, который вступился за девушку и потребовал от подозреваемого прекратить свои противоправные действия и успокоиться», – сообщает СУ СК.

Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему не менее шести ударов двумя ножами.

«От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени. Злоумышленник был задержан очевидцами на месте происшествия, которые передали его прибывшим по вызову сотрудникам органов внутренних дел», – сообщает ведомство.

Расследование дела продолжается.