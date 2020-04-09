Военные медики России и Китая обсудили борьбу с коронавирусом

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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крысаФото: Stefani Reynolds/Global Look Press
Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
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Врач Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории

Москва хорошо справляется – COVID-позитивные пациенты получают всю необходимую помощьФото: Sergei Ilnitsky/EPA/ТАСС
«России повезло. Когда китайцы столкнулись с этой бедой, у них не было никакой информации о вирусе. У Италии опыт был только китайский – и она испытала невероятный стресс. А мы учли зарубежный опыт», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач Муслим Муслимов. Он назначен координировать прием пациентов с коронавирусом в новомосковской больнице Голохвастово, которая станет дублером больницы в Коммунарке. Подробности...
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Зачем США атаковали Всемирную организацию здравоохранения

Война с ВОЗ – очередная ошибка Дональда Трампа Фото: Zuma/ТАСС
Фактический провал властей США в борьбе с COVID-19 заставил Белый дом искать козлов отпущения, и они были найдены – ими стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай. Чтобы «исправить» ситуацию, Вашингтон вознамерился взять на себя руководящую роль в мировой борьбе с коронавирусом. Что стоит за американской критикой в адрес ВОЗ и удастся ли Дональду Трампу достичь своих целей? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Проблемы западной цивилизации ведут к большой крови

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Вакханалия псевдолиберализма, которая разразилась на пышных полях западной цивилизации, выливающаяся в самые ублюдочные и постыдные формы, заставляет меня думать, что мы на пороге серьезных перемен, грозящих отнюдь не одному Западу. Подробности...

Миграционная политика России становится осознанной

Глеб Простаков, журналист
Один из вопросов, которые ставит перед Россией обновленная «новая нормальность», звучит так: нужны ли падающей экономике мигранты? По разным оценкам, в России одновременно пребывают до 12 млн мигрантов – цифра, сравнимая с населением Москвы. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Традиция должна стать нашей реальной идеологией

Борис Межуев, политолог
Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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          • Да, с другой целью

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              Военные медики России и Китая обсудили борьбу с коронавирусом

              9 апреля 2020, 18:22

              Текст: Елизавета Булкина

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              Военные медики из России и КНР обсудили в режиме телемоста методы борьбы с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Минобороны.

              «Обсуждение было организовано в режиме телемоста в Центре координации медицинского обеспечения Министерства обороны РФ. Телемост по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям состоялся между Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова Минобороны России и Военно-медицинским университетом Народно-освободительной армии Китая», говорится в релизе ведомства, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

              «Китайские коллеги поделились опытом борьбы с коронавирусной инфекцией. Уже в ближайшие дни новая информация китайских специалистов будет учтена при проведении практической работы военно-медицинской службы», – добавили в Минобороны.

              Отмечается, что в ходе видеоконференции !обсуждались вопросы диагностики и лечения коронавирусной инфекции, лечение тяжелых форм ее течения, подготовка медицинских специалистов и организация оказания медицинской помощи больным, мероприятия по профилактике и противодействия заносу и распространения новой инфекции в воинских коллективах».

              В дальнейшем будут проводиться регулярные совместные российско-китайские консультации по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

              Россию представляли ведущие военные ученые и врачи, принимающие активное участие в разработке методов борьбы с коронавирусом. «Российские военные медики рассказали о проводимом комплексе мероприятий в Вооруженных силах РФ по профилактике заноса и распространения инфекции с учетом повседневной деятельности войск и сил», – добавили в ведомстве.

              В Минобороны отметили, что российские военные специалисты работают в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения, органами управления здравоохранением субъектов России и территориальными управлениями Роспотребнадзора. Санитарные врачи военных округов и Северного флота принимают активное участие в заседаниях региональных оперативных штабов.

              Газета ВЗГЛЯД писала, почему российская система здравоохранения, при всех ее слабостях, оказалась устойчивее к ударам коронавируса, чем западная.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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