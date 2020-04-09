Военные медики России и Китая обсудили борьбу с коронавирусом

Военные медики из России и КНР обсудили в режиме телемоста методы борьбы с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Обсуждение было организовано в режиме телемоста в Центре координации медицинского обеспечения Министерства обороны РФ. Телемост по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям состоялся между Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова Минобороны России и Военно-медицинским университетом Народно-освободительной армии Китая», говорится в релизе ведомства, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Китайские коллеги поделились опытом борьбы с коронавирусной инфекцией. Уже в ближайшие дни новая информация китайских специалистов будет учтена при проведении практической работы военно-медицинской службы», – добавили в Минобороны.

Отмечается, что в ходе видеоконференции !обсуждались вопросы диагностики и лечения коронавирусной инфекции, лечение тяжелых форм ее течения, подготовка медицинских специалистов и организация оказания медицинской помощи больным, мероприятия по профилактике и противодействия заносу и распространения новой инфекции в воинских коллективах».

В дальнейшем будут проводиться регулярные совместные российско-китайские консультации по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Россию представляли ведущие военные ученые и врачи, принимающие активное участие в разработке методов борьбы с коронавирусом. «Российские военные медики рассказали о проводимом комплексе мероприятий в Вооруженных силах РФ по профилактике заноса и распространения инфекции с учетом повседневной деятельности войск и сил», – добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что российские военные специалисты работают в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения, органами управления здравоохранением субъектов России и территориальными управлениями Роспотребнадзора. Санитарные врачи военных округов и Северного флота принимают активное участие в заседаниях региональных оперативных штабов.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему российская система здравоохранения, при всех ее слабостях, оказалась устойчивее к ударам коронавируса, чем западная.

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