Страсбургский суд отклонил ряд исков по условиям содержания под стражей в России

Ряд исков против России по содержанию под стражей являются неприемлемыми, так как новое компенсационное средство правовой защиты по нарушениям является эффективным, говорится в пресс-релизе Страсбургского суда.

В пресс-релизе по групповому иску «Шмелев и 16 других против России» говорится, что оно касалось «нового закона», принятого Россией в конце 2019 года в ответ на решения ЕСПЧ о неадекватных условиях содержания под стражей, передает РИА «Новости».

«Этот закон позволяет задержанным требовать возмещения за плохие условия содержания, в которых они находились. В своем решении Европейский суд единогласно объявил неприемлемыми шесть из 17 заявлений, рассмотренных по этому делу», – говорится в релизе суда.

Жалобы, признанные неприемлемыми, были поданы заявителями, чье заключение уже закончилось.

«Суд считает, что новое компенсационное средство правовой защиты является эффективным, когда никакие другие средства правовой защиты не требуются, особенно в случаях, когда предварительное заключение закончилось, и в ситуациях, когда приговор по лишению свободы был приведен в исполнение в соответствии с внутренними положениями», – говорится в сообщении

Шесть заявителей подпадают под эти две категории. Им предлагается использовать новые внутренние средства правовой защиты до обращения в Страсбургский суд. Ко всем аналогичным заявлениям судом будет применяться одинаковое толкование.

Кроме того, 11 других заявлений суд постановил отложить, попросив стороны представить дополнительные замечания для прояснения вопроса эффективности существующих компенсационных средств правовой защиты для других типов жалоб.

Ранее ЕСПЧ неоднократно присуждал компенсации в пользу россиян за пытки в колонии.