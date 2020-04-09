Кремль не стал комментировать заявление Трампа по нефти

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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:56  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крысаФото: Stefani Reynolds/Global Look Press
Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
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Врач Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории

Москва хорошо справляется – COVID-позитивные пациенты получают всю необходимую помощьФото: Sergei Ilnitsky/EPA/ТАСС
«России повезло. Когда китайцы столкнулись с этой бедой, у них не было никакой информации о вирусе. У Италии опыт был только китайский – и она испытала невероятный стресс. А мы учли зарубежный опыт», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач Муслим Муслимов. Он назначен координировать прием пациентов с коронавирусом в новомосковской больнице Голохвастово, которая станет дублером больницы в Коммунарке. Подробности...
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Мир после пандемии будут менять по новым правилам

Москва получила моральное право внести свою лепту в обсуждение будущего мира после пандемииФото: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
После пандемии всем странам придется сделать выбор – руководствоваться в будущем своими национальными интересами или вновь участвовать в глобальных объединениях. Запад, который не смог справиться ни с вирусом, ни с экономическим кризисом, ждет мощная волна левых протестов. Зато Москва и Пекин станут примерами для подражания. К такому выводу пришли ведущие российские эксперты-международники. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Миграционная политика России становится осознанной

Глеб Простаков, журналист
Один из вопросов, которые ставит перед Россией обновленная «новая нормальность», звучит так: нужны ли падающей экономике мигранты? По разным оценкам, в России одновременно пребывают до 12 млн мигрантов – цифра, сравнимая с населением Москвы. Подробности...

Традиция должна стать нашей реальной идеологией

Борис Межуев, политолог
Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Настало время вцепиться в социальные нормы

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Кремль не стал комментировать заявление Трампа по нефти

              9 апреля 2020, 13:24

              Текст: Ольга Никитина

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              Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не стал комментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что его страна едва ли пойдет на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.

              «Оставляю без ответа. Напоминаю лишь вам о тех заявлениях, которые были сделаны на пятничном совещании [президента Владимира Путина с руководителями крупнейших нефтяных компаний России], где говорилось о том, что стабилизация рынка вряд ли возможна без участия тех стран, которые до этого не участвовали в сделке [ОПЕК+]», – приводит его слова ТАСС.

              Представитель Кремля подчеркнул, что Россия выступает за совместные и скоординированные действия для стабилизации рынка энергоносителей.

              Трамп ранее заявил, что в США уже сократили объемы добычи нефти, а потому американская сторона будет участвовать в скоординированном с другими странами сокращении добычи.

              Россия заявляла, что готова пойти на сокращение добычи нефти, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами.


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