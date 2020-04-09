Кремль не стал комментировать заявление Трампа по нефти

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не стал комментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что его страна едва ли пойдет на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.

«Оставляю без ответа. Напоминаю лишь вам о тех заявлениях, которые были сделаны на пятничном совещании [президента Владимира Путина с руководителями крупнейших нефтяных компаний России], где говорилось о том, что стабилизация рынка вряд ли возможна без участия тех стран, которые до этого не участвовали в сделке [ОПЕК+]», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия выступает за совместные и скоординированные действия для стабилизации рынка энергоносителей.

Трамп ранее заявил, что в США уже сократили объемы добычи нефти, а потому американская сторона будет участвовать в скоординированном с другими странами сокращении добычи.

Россия заявляла, что готова пойти на сокращение добычи нефти, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами.