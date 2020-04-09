Посол США в России лично проводил спецрейс из Москвы

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9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крысаФото: Stefani Reynolds/Global Look Press
Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
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Почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной

Российские врачи открыли прием больных в итальянском БергамоФото: Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
Российская система здравоохранения, при всех ее слабостях, оказалась устойчивее к ударам коронавируса, чем западная. Итальянские врачи первыми из европейцев признали – ставка на помощь конкретному пациенту обернулась слабостью при столкновении с массовой болезнью. Что помогло российским, а также китайским медикам встретить пандемию во всеоружии? Подробности...
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Мир после пандемии будут менять по новым правилам

Москва получила моральное право внести свою лепту в обсуждение будущего мира после пандемииФото: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС
После пандемии всем странам придется сделать выбор – руководствоваться в будущем своими национальными интересами или вновь участвовать в глобальных объединениях. Запад, который не смог справиться ни с вирусом, ни с экономическим кризисом, ждет мощная волна левых протестов. Зато Москва и Пекин станут примерами для подражания. К такому выводу пришли ведущие российские эксперты-международники. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Традиция должна стать нашей реальной идеологией

Борис Межуев, политолог
Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...
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Настало время вцепиться в социальные нормы

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...
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Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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          Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?
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          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
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              Посол США в России лично проводил спецрейс из Москвы

              9 апреля 2020, 10:10

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Посол США в России Джон Салливан лично проводил специальный чартерный рейс, организованный в четверг из Москвы для вывоза остающихся в России американцев.

              Салливан сообщил, что «это была долгая ночь», которую он провел в московском аэропорту, помогая согражданам «попасть на этот специальный рейс, чтобы улететь домой», следует из записи пресс-секретаря дипмиссии Ребекки Росс в Twitter.

              «Искренне благодарю всех тех, кто помог этому осуществиться», – добавил он.

              Ранее в четверг Росс сообщила, что чартер вылетел из Москвы около 6.30.

              До этого, во вторник, более 300 граждан США вылетели из Москвы рейсом Аэрофлота в Нью-Йорк.

              В среду россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота».

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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