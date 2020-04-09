Посол США в России лично проводил спецрейс из Москвы

Посол США в России Джон Салливан лично проводил специальный чартерный рейс, организованный в четверг из Москвы для вывоза остающихся в России американцев.

Салливан сообщил, что «это была долгая ночь», которую он провел в московском аэропорту, помогая согражданам «попасть на этот специальный рейс, чтобы улететь домой», следует из записи пресс-секретаря дипмиссии Ребекки Росс в Twitter.

«Искренне благодарю всех тех, кто помог этому осуществиться», – добавил он.

Ранее в четверг Росс сообщила, что чартер вылетел из Москвы около 6.30.

До этого, во вторник, более 300 граждан США вылетели из Москвы рейсом Аэрофлота в Нью-Йорк.

В среду россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД