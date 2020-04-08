В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В столице умерли еще семь пациентов с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщил оперативный штаб Москвы. Один из них лечился в частной клинике.

«В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Пациенты имели сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет, гипертонию, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофию поджелудочной железы. Трое из заболевших страдали хроническим бронхитом», – передает ТАСС сообщение оперштаба.

Уточняется, что один из умерших – 74-летний мужчина с проблемами с сердцем и сахарным диабетом – был пациентом частной клиники.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 1 тыс. 175 новых вирус-положительных человек. Общее число – 8 тыс. 672 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.