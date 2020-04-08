АвтоВАЗ полностью возобновит работу с 13 апреля

АвтоВАЗ с 13 апреля полностью возобновит производство автомобилей после нерабочих дней на фоне коронавируса, сообщили в группе профсоюзного комитета компании в соцсетях.

«С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновляет свою работу. В адрес профсоюзного комитета «АвтоВАЗа» поступил приказ о согласовании новых графиков сменности на период с 13 по 30 апреля. По новым графикам будет организована доставка работников на работу и с работы, работа столовых и детских садов. Изменение графиков связано с необходимостью выполнения требований Роспотребнадзора, одно из которых – соблюдение определенной дистанции между людьми», – говорится в сообщении ВКонтакте.

Из сообщения также следует, что за период нерабочих дней была проведена допуборка и дезинфекция всех помещений завода, оборудования и инструментов, а также салонов транспорта. Такая работа продолжится до конца месяца. Кроме этого, завод приобрел 500 бесконтактных термометров, чтобы мерить температуру каждому работнику дважды в день и планирует раздать сотрудникам многоразовые маски.

Кроме того, председатель профсоюзной организации Сергей Зайцев обратился к администрации с предложением о распределении премии. Так, «для поощрения общественно-активных работников к празднику 1 мая, среди тех работников, которые работали в нерабочие дни в период остановки производства по причине эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Администрация данное предложение поддержала», – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее автозаводы оценили влияние коронавируса на производство машин в России, после чего «АвтоВАЗ» попросил разрешения возобновить работу. Также в середине апреля возобновит сборку автомобилей УАЗ.

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