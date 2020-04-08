Эксперт: Озвученные президентом меры позволят защитить экономику и сохранить рабочие места

Меры поддержки предприятий, о которых объявил Владимир Путин, позволят в условиях борьбы с распространением коронавируса помочь бизнесу и сохранить рабочие места. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Так он прокомментировал сделанные президентом заявления на совещании с главами регионов.

«Путин перечислил очень существенные меры социальной поддержки и поддержки бизнеса. При этом, что самое главное, он очень точно определил критерии, которыми должна руководствоваться региональная и федеральная власть при оказании помощи бизнесу», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Критериев три. Надо действовать в зависимости от ситуации и при этом все, что может работать, должно работать. Тут я процитирую президента: даже в Москве – с ее рисками заражения – удается решать проблемы сохранения деловой активности. В целом по стране на поддержку бизнеса направлены масштабные ресурсы. Есть надежда, что будут найдены конструктивные решения, чтобы бороться с вирусом и при этом защитить экономику, сохранить рабочие места. Но успех в этой сфере будет зависеть и от встречного движения со стороны бизнеса. И это третий критерий. Неслучайно президент потребовал помогать только эффективным и социально ответственным», – убежден эксперт.

Потуремский уверен, что меры социальной помощи, о которых говорил Путин, будут доведены до всех рядовых россиян, которым они предназначены. «Неслучайно заметно облегчены критерии получения этой поддержки. Сняты прежние критерии подтверждения для получения выплат, автоматически продлеваются выплаты пособий по безработице, поднимается МРОТ», – сказал эксперт.

«Во-вторых, система контроля сейчас налажена. У нас есть федеральный штаб. Есть главы регионов, которые отвечают за все и принимают решения, исходя из ситуации. Плюс полпреды, – перечислил Потуремский. – Все это создает дополнительные условия для того, чтобы эта помощь нашла своих получателей».

Эксперт также особо отметил раздел выступления президента, посвященный усилиям врачей, которые борются с распространением коронавируса. «В эти дни врачи – настоящие герои. Это те люди, которые и в России, и за рубежом находятся на самой передовой линии фронта, если пользоваться военной терминологией», – подытожил Потуремский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки врачей, семей с детьми, а также предприятий, косвенно пострадавших из-за распространения коронавируса. Президент предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов. Путин при этом напомнил, что уже снижен размер соцвзносов для малого и среднего бизнеса в два раза, с 30 до 15%.

Врачам, которые работают непосредственно с COVID-позитивными, решено в течение трех месяцев дополнительно выплачивать 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей. Врачам скорой помощи – 50 тыс. рублей, фельдшерам и водителям скорой – по 25 тыс. рублей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД