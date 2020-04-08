Дополнительные пособия решено назначить 3,3 млн детей

Дополнительные пособия в 5 тыс. рублей будут назначены на 3,3 млн детей в семьях, воспользовавшимся правом на материнский капитал, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, граждане, имеющие право на материнский капитал, смогут получить пособие на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Новые выплаты в размере 5 тыс. рублей будут выплачиваться на протяжении трех месяцев по заявлению родителей. Обратиться за средствами можно будет в электронном виде – в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале госуслуг.

«На 3,3 млн детей будут назначены дополнительные пособия по 5 тыс. рублей», – передает ТАСС слова Котякова.

Как уточнили в Минтруде, средства на дополнительные пособия будут направлены из федерального бюджета.

«Деньги будут выплачиваться в апреле-июне, при этом обратиться за выплатой можно будет до 1 октября, но только при условии, что право на выплату возникло до 1 июля. Обратиться за пособием смогут те обладатели права на материнский капитал, чьим детям еще не исполнилось три года. Если в семье несколько детей этого возраста, то пособие будет выплачено на каждого ребенка», – добавили в министерстве.

В понедельник Котяков рассказал, что на поддержку семей с детьми будет направлено почти 200 млрд рублей, 140 из них пойдут на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.