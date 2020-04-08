Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,17% и составил 75,67 рублей, курс евро снизился на 0,13% до 82,19 рублей.

К 10.08 мск доллар вырос на 0,42% и находится на отметке в 75,86 рублей, евро вырос на 0,04%, до 82,33 рубля, передает ТАСС.

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