Киркоров назвал свои отношения с Зеленским «добрыми и светлыми»

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что хочет приехать на Украину с концертом, однако не станет напрашиваться и подождет, пока украинский президент Владимир Зеленский сам его пригласит.

В прямом эфире с украинской певицей Ольгой Поляковой Киркоров рассказал, что в его жизни с Зеленским связано «очень много доброго и светлого».

По словам артиста, в его творчестве произошло много нового, а поделиться с украинцами он этим не может.

Киркоров также подчеркнул, что если президент Украины до сих пор его не пригласил, значит на это есть причины.

«Я думаю, что он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит, раньше он сам на меня выходил», – сказал артист.

Ранее Киркоров ответил на критику нового клипа на песню «Романы», где он предстал в образе католического священника, а танцы исполнили монахини.