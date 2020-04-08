В среду синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в Москве будет 7 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 9 градусов. Вечером столбики термометров покажут 10 градусов выше ноля. В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД