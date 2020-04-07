Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о выделении матпомощи в связи с пандемией

Генпрокуратура России потребовала заблокировать две публикации, в которых говорится о якобы выделении материальной помощи в связи с коронавирусом, при этом людей просят оставлять свои персональные данные, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На двух сайтах была размещена информация о «выделении индивидуальной материальной помощи» тем пользователям, которые согласятся предоставить персональные данные», – сообщили в Генпрокуратуре ТАСС.

Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к информации, в случае размещения аналогичных публикаций на других интернет-ресурсах также ограничить к ним доступ.

Ранее Генпрокуратура России выявила шесть новых фейков о коронавирусе в СМИ и соцсетях и направила запрос в Роскомнадзор с требованием заблокировать их.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.