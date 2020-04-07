Зеленский сравнил украинцев в период пандемии с непослушными детьми

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул население страны в несерьезном отношении к угрозе коронавируса и призвал соблюдать карантинные меры. Об этом он заявил в традиционном вечернем видеообращении.

«Сегодня наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации (в условиях пандемии). Наши действия абсолютно симметричны с большинством стран Европы и мира. <...> Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровье и жизнь целой нации. Сегодня именно такое время. Давайте не превращаться в обиженных детей, которым во время простуды родители запретили есть мороженое. Все ограничения являются лишь временными неудобствами, они - важные и нужные для вашей же безопасности», – отметил Зеленский, передает ТАСС.

Также глава Украины заявил, что, «согласно статистике, среди заболевших коронавирусом на Украине 78% – это люди до 60 лет, потому что старики придерживаются самоизоляции». Он призвал людей по возможности не покидать дома и воспринимать такой режим жизни «как челлендж», то есть как вызов и как возможность сделать то, что давно откладывалось на завтра.

Зеленский подчеркнул, что дома можно провести время с пользой: сделать капитальную уборку в квартире и пообщаться с близкими людьми. По его словам, такой подход позволит украинцам «иметь нормальное, человеческое лето, а не лето самоизоляции».

Кроме того, глава государства отметил, что «статистика (заболеваемости коронавирусом на Украине) свидетельствует о том, что принятые меры являются правильными, они не были преждевременными и слишком суровыми».

Зеленский напомнил, что в этом году будет пересмотрено празднование Пасхи при поддержке лидеров украинских церквей. Он также сообщил, что в страну на этой неделе прибудут семь дополнительных самолетов с медицинской помощью из Китая и Южной Кореи, которые доставят на Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы.

Напомним, в течение двух недель на Украине действует режим «карантина». Кроме того, на территории государства запустили мобильное приложение, которое поможет контролировать соблюдение гражданами самоизоляции.

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