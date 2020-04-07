В ОП начали формировать корпус наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что общественные палаты страны ведут удаленную работу по формированию корпуса наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции.

До введения режима самоизоляции система общественных палат провела более 160 обучающих мероприятий в 81 регионе, сообщается на сайте «Общественный наблюдатель». В настоящее время мероприятия продолжается в удаленном режиме в формате видеоконференций и вебинаров.

«Продолжается подготовка списков наблюдателей. 25 тыс. человек успели подать документы на рассмотрение еще до начала режима самоизоляции. И на данный момент известно более чем о 37,5 тыс. желающих присоединиться к этой работе. Таким образом, можно сказать, что мы уже преодолели отметку в 1040 организаций-партнеров и 62 тыс. кандидатов», – сказал Григорьев.

В законе о поправке к Конституции указано, что для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов участников голосования, за установлением итогов голосования Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов Федерации назначают наблюдателей.

Общественная палата Российской Федерации представила положение о порядке приема предложений о кандидатурах и назначения наблюдателей – в нем сделано все, чтобы сделать процедуру направления максимально демократичной, а спектр привлеченных организаций максимально широким.

Согласно этому подходу, на данный момент системой общественных палат уже подписаны соглашения об участии в общественном наблюдении за голосованием с 1044 общественными и политическими структурами, включая 12 политических партий (ЛДПР, «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Казачья партия Российской Федерации», «Коммунисты России», Политическая партия, Коммунистическая партия социальной справедливости, Партия роста, «Патриоты России», «Родина», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Зеленые», «Справедливая Россия»). К подписанию соглашения также присоединилось региональное отделение КПРФ.

В том числе подписаны соглашения с 182 профессиональными организациями, 138 организациями, занимающимися защитой интересов жителей региона, 108 благотворительными, 100 молодежными, 96 национальными организациями, 94 организациями ветеранов, 71 организацией в сфере защиты здоровья и поддержки спорта, 66 профсоюзными, 54 женскими, 43 правозащитными, 35 патриотического воспитания, 22 организациями защиты семьи и детства, 13 защиты прав граждан старшего возраста, 11 экологическими, семью религиозными организациями.