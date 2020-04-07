ВЦИОМ изучил поведение россиян в Сети на фоне коронавируса

Россияне стали чаще использовать интернет для получения новостей, выполнения банковских переводов и самообразования в период самоизоляции из-за коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, количество граждан, использующих интернет для получения новостей о жизни в городе, стране или мире, увеличилось на 6 процентных пунктов (89% против 83% в феврале 2020 года). Также увеличились доли совершающих банковские переводы через интернет (78% против 72%) и тех, кто проходит обучение или занимается самообразованием (69% против 63%), передает РИА «Новости».

В исследовании отмечается, что по-прежнему чаще всего респонденты используют интернет для общения с близкими, родственниками или друзьями (89%), также россияне используют интернет для развлечений: кино, книги, игры (77%), для оплаты счетов (71%), для оформления документов, получения справок (60%), для покупки товаров и услуг длительного пользования (39%), для покупки повседневных товаров (26%).

Как указано в опросе, в целом пользуются интернетом 82% россиян, при этом 71% – ежедневно. Не пользуются сетью 18% россиян.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 5 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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