«Союзмультфильм» назвал самые популярные картины студии на самоизоляции

Мультфильмы «Простоквашино» и «Оранжевая корова» стали самыми популярными сериалами на официальном канале «Союзмультфильма» на YouTube в дни изоляции, сообщили в пресс-службе киностудии.

«Мультсериалы «Простоквашино» и «Оранжевая корова» чаще всего смотрели в последние недели на YouTube-канале «Союзмультфильма». Так, суммарное количество просмотров серий и сборников о жителях знаменитой деревни составило около 5 млн просмотров, в то время как у «Оранжевой коровы» – более 2 млн», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

У зрителей также большой популярностью пользовались короткометражный мультфильм «Хочу жить в зоопарке», сборники мультфильмов «Ну, погоди!» и «Даша и людоед».

«Суммарное количество времени, которое пользователи провели за просмотром на YouTube-канале «Союзмультфильма» за последние две недели, составило более 4 миллионов часов», – добавили в пресс-службе киностудии.

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