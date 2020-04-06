Политологи: Нужно продумать план «Б» на 13 сентября из-за ситуации с вирусом

Неопределенность в связи с дальнейшим распространением коронавируса оказывает влияние на политические процессы в стране, говорится в аналитической записке Центра политической конъюнктуры.

Начало пандемии коронавируса в России поставило под вопрос проведение ключевых политических мероприятий 2020 года. Это всенародное голосование за поправки в Конституцию, празднование 75-летия Победы 9 мая, празднование дня России 12 июня, Единый день голосования 13 сентября, а также Всероссийская перепись населения 1-31 октября, говорится в аналитической записке от Центра политической конъюнктуры, опубликованной на сайте организации.

«Голосование по поправкам в Конституцию перенесено на неопределенный срок. Власти допускают изменение формата проведения парада в День Победы и даже отмену акции «Бессмертный полк». О мероприятиях 12 июня речи пока не идет, но, в случае сохранения рисков распространения вируса, они также могут быть отменены без большого политического ущерба. Всероссийскую перепись населения планируется перенести на 2021 год», - отмечается в документе.

Вопрос о переносе Единого дня голосования 13 сентября стоит особняком. 3 апреля глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила отложить голосование по избирательным кампаниям в регионах, которые должны были пройти с 5 апреля по 21 июля. Аналогичные решения будут приняты и в отношении еще не назначенных кампаний, которые должны быть объявлены в ближайшее время.

В целом, если страна сможет вернуться к нормальной жизни в первой половине июня, то региональные выборы можно будет провести в срок, не нарушая процесс организации голосования.

Если же текущие ограничения придется распространить на май, то, поскольку процесс назначения выборов в регионах должен завершиться к середине июня, в мае у Кремля и руководства регионов должны быть уже готовы проработанные решения на тот случай, если выборы все-таки не смогут состояться 13 сентября. Таким образом, в течение апреля такие планы действий на случай сохранения чрезвычайных обстоятельств властям придется, по крайней мере, подготовить.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса несет для власти больше рисков, чем для других политических игроков, снижение политической активности и интереса к выборам (если они состоятся в срок), а следовательно, и явки, сыграют в пользу власти.

Главными вызовами для Кремля станут попытки навязать линию по переносу голосования, а также разыгрывание негативной ситуации в экономике и падения уровня благосостояния граждан.

Однако у власти сейчас достаточно ресурсов, чтобы постепенно расширять меры поддержки как бизнесу, так и конкретным гражданам, особенно если Кремль и правительство решатся выйти за пределы своих экономических догм и перейти от адресной поддержки к прямой помощи всем группам населения.

В пользу власти также сыграет и усиление роли государства в целом. ВРИО глав регионов, наиболее успешно справившиеся с последствиями пандемии, смогут увеличить свой рейтинг и укрепить доверие граждан. Все эти факторы в совокупности откроют возможности для сглаживания негативных политических эффектов от пандемии до конца года.

Пока базовый сценарий предполагает проведение выборов 13 сентября. Об этом, в частности, говорит факт продолжающихся отставок губернаторов. Тем не менее, учитывая высокую долю неопределенности в связи с дальнейшим распространением коронавируса и его долгосрочного влияния на все сферы жизни, Кремлю в течение апреля предстоит подготовить план «Б» на случай того, что выборы все-таки придется переносить.

При этом объявление о переносе (если такой решение будет принято), скорее всего, не будет сделано сильно заранее из-за высокой неопределенности, которую создает пандемия коронавируса, считают аналитики.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что совмещения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с единым днем голосования в сентябре не будет.