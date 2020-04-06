Глава Курской области пообещал, что реализация нацпроектов не остановится из-за коронавируса

|
6 апреля, понедельник | Последнее обновление — 16:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Малькевич счел заявление Deutsche Welle признаком деградации западной журналистики
Разделы
Чем Россия заменит нефтяные доходы
Как Москва сидела на карантине при царях и императорах
Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики
США готовят к войне с Китаем новую пехоту
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Санкции надо снимать, но их не снимут
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Коронавирус стал для стран Запада не только угрозой, но и возможностью. Возможностью снова проявить свое глобальное лидерство, а также исправить ряд политических ошибок. К сожалению для всех, этой возможностью США и Европа не воспользовались. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Алкогольные запреты – или глупость, или измена
Максим Соколов, публицист
Карантинные меры поставили вопрос и о потреблении гражданами вина и табака. Вообще-то было вполне возможно придерживаться принципа «не буди лихо, пока спит тихо». То есть вообще не вмешиваться в торговлю табаком и вином. Но нет. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Время настоящей музыки закончилось
Владимир Можегов, публицист
На этой неделе исполнилось 335 лет Баху. «В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог», – писал Бродский. Наверное, это так. Однако вряд ли кто-то усомнится в том, что дьявола в нашем мире, построенном на развалах храма классики, стало значительно больше. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook