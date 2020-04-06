В РАН обнаружили пробуждение «молчавшей» черной дыры

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал обнаружение российской обсерваторией «Спектр-РГ» «молчавшей» четверть века черной дыры в центре Галактики.

«1 апреля в ходе обзора всего неба телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зарегистрировал яркий рентгеновский источник в области центра Галактики», – передает РИА «Новости» сообщение Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Уточнялось, что источником оказалась черная дыра 4U 1755-338, которая впервые была открыта рентгеновской космической обсерваторией Uhuru и не проявляла активности с 1996 года.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что черные дыры замечают по окружающей среде, к которой можно отнести и звезды. «Они, притягиваясь этой черной дырой, начинают светиться. Именно свечение погибающей окружающей среды и регистрируют. Когда истощился материал, который падает в черную дыру, свечение прекращается. Иногда такие явления возобновляются, и это представляет интерес для астрофизиков, потому что позволяет им ответить на массу вопросов к черным дырам. Поэтому, когда такое наблюдается, это привлекает внимание многих исследователей. Все возможные наблюдательные средства к этому немедленно привлекаются», – сказал Эйсмонт.

Он предположил, как будет вестись наблюдение. «В космическом пространстве сейчас несколько приборов, среди них – российский аппарат, который имеет возможности наблюдать подобные явления. Но он сейчас занимается построением карты неба в рентгеновском диапазоне, этот процесс никто не хотел бы прерывать. Для того, чтобы наблюдать это новое явление, нужно отойти от стандартной программы. Но, думаю, руководители проекта все-таки не будут этого делать. Имеется много других средств, которые, я думаю, будут привлечены к экспериментам», – отметил Натан Эйсмонт.

Обсерватория «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года. В октябре она достигла рабочей точки в 1,5 млн километров от Земли и в декабре приступила к обзору неба.

Цель «Спектра-РГ» – составить карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.