Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 6 апреля, вырос на 0,45% – до 76,84 рубля, евро поднялся на 0,33% – до 82,9 рубля.

Такие данные передает ТАСС.

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