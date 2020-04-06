В понедельник синоптики пообещали москвичам прохладную ясную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром столбики термометров в Москве покажут ноль градусов. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 4. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 3-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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