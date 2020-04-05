Бывший президент Гондураса скончался в США за месяц до приговора

В США в возрасте 76 лет умер экс-президент Гондураса Рафаэль Кальехас, сообщают СМИ.

Смерть Кальехаса наступила от сердечного приступа в одной из больниц Атланты, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Кальехас последние два года боролся с лейкемией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tribuna.

Он занимал пост президента Гондураса в 1990–1994 годах. Обвинялся в коррупции и злоупотреблении властью, но был оправдан Верховным судом страны.

До 2015 года, когда разразился коррупционный скандал в ФИФА, возглавлял Федерацию футбола Гондураса, в 2016 году признался в посредничестве при передаче взятки.

5 мая в США должны были вынести приговор по его делу. Судебный процесс в Соединенных Штатах постоянно откладывался в связи с состоянием здоровья Кальехаса.

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