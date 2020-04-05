Бывший президент Гондураса скончался в США за месяц до приговора

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5 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 05:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Мужчина расстрелял пять человек в Рязанской области
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому
Пандемия приведет к столкновению Китая и США
Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам
США провоцируют вторую волну коронавируса
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Пандемия показала превосходство российской медицины в мире
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Какая вам, нафиг, родина? Чего же это вам не живется в прекрасном далеко? Вирус показал то, что счастливо убывшие не шибко охотно рассказывали и про что некоторые русские СМИ откровенно врут. Подробности...
Обсуждение: 92 комментария
Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон и перестаньте пользоваться платежными инструментами. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Вирус внесет коррективы в американские выборы
Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Коронавирус существенным образом вмешался в ход американской президентской кампании. Экономика США находилась на грани рецессии в начале 2020 года, но именно пандемия стала тем триггером, который запустил непоправимые последствия. Подробности...
Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах
Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроныПодробности...
Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми
В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так жеПодробности...
Путин посетил больницу в Коммунарке
Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойнаПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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